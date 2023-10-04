На Камчатке нашли тело одного из пассажиров утонувшей машины

Спасатели на Камчатке нашли унесенную течением машину и тело одного из двух пропавших людей. Поиски второго пассажира продолжаются.

«Спасатели обнаружили тело одного из мужчин, пропавших на реке Паужетка. Оно было найдено в 5 км от места происшествия в районе слияния рек Паужетки и Озерной. Затонувший автомобиль достали из воды», – пояснили в ГУ МЧС по региону.

Второй мужчина все еще числится пропавшим без вести. В его поисках задействованы сотрудники МЧС, краевые пожарные, волонтёры. Окрестности обследуют с помощью беспилотника, а несколько человек проверяет акваторию на лодке.

2 октября два легковых автомобиля форсировали реку Паужетка, но сильно течение их перевернуло. Пятеро из семи пассажиров машин сумели выбраться из воды. Дух мужчин унесло течением.

Следственный комитет проверяет обстоятельства безвестного исчезновения двух мужчин. По итогам доследственной проверки будет принято решение об отказе или возбуждении уголовного дела, сообщили в ведомстве.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

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