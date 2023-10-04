В Хорватии возник серьезный пожар на заводе по производству пластмасс

На востоке Хорватии в городе Осиек в среду, 4 октября, произошел сильный пожар на заводе по производству пластмасс. Местным жителям рекомендовано не выходить на улицу и не открывать окна, – сообщает агентство Associated Press.

В сообщении агентства говорится, что «в районе инцидента наблюдаются густые темные клубы дыма, а сильный ветер способствует его распространению. На месте работают экстренные службы».

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович со своей стороны заявил: «Этот пожар стал беспрецедентным инцидентом. Рекомендую гражданам следить за предупреждениями, выпущенными компетентными органами. По факту произошедшего будет проведено тщательное расследование».

В свою очередь, хорватский новостной портал Index.hr сообщает, что в тушении пожара задействованы около 180 пожарных и 82 единицы спецтехники.

«Трое пожарных пострадали, один из них с серьезными ожогами и травмами доставлен в больницу. Отмечается, что пожарным удалось вынести большое количество легковоспламеняющейся жидкости из зоны возгорания, предотвратив дальнейшие инциденты», – пишет Index.hr.

Загреб, Иван Бабурин

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