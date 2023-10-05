В результате атаки террористов на военный колледж в Сирии погибли от 80 до 100 человек

Министр здравоохранения Сирии Хасан аль-Габбаш в четверг, 5 октября, заявил, что в результате атаки террористов с помощью БПЛА на военный колледж в городе Хомс на западе страны, погибли, по меньшей мере, 80 человек, еще 240 получили ранения, – сообщают СМИ.

Как сообщает сирийский минздрав, Хасан аль-Габбаш сказал: «Террористическая атака на военный колледж в Хомсе привела, по предварительным данным, к 80 погибшим и 240 пострадавшим, среди них есть женщины и дети».

Со своей стороны базирующаяся в Лондоне мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщила, что в результате удара беспилотников по сирийским военнослужащим во время выпускной церемонии в военном колледже в Хомсе погибли более 100 человек, в том числе, десять гражданских, среди которых четыре женщины и девочка, еще 125 получили ранения.

«Беспилотники атаковали, когда выпускная церемония подходила к концу. Взрыв прогремел, когда курсанты подбрасывали в воздух головные уборы. Раненые доставлены в военный госпиталь в Хомсе, а также в больницы «Аль-Базель», «Ан-Нахда» и «Аль-Алия». Число жертв может возрасти», – говорится в сообщении SOHR.

Дамаск, Иван Бабурин

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