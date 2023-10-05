Американский истребитель сбил турецкий беспилотник в небе над Сирией

Официальный представитель министерства обороны США бригадный генерал военно-воздушных сил Патрик Райдер на брифинге в четверг, 5 октября, заявил, что истребители F-16 в Сирии сбили турецкий беспилотник, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Райдер сказал: «5 октября около 7:30 в Сирии войска США зафиксировали удары беспилотников в окрестностях провинции Хасеке. Некоторые атаки совершались по зоне, которая находится примерно в километре от вооруженных сил США. Американское командование сочло беспилотник, который оказался на расстоянии менее полумили от сил США, потенциальной угрозой, и истребители F-16 сбили его примерно в 11:40. У нас нет оснований полагать, что Анкара намеренно целилась по американским силам в Сирии».

«Ллойд Остин (шеф Пентагона, – прим.ред.) провел телефонный разговор с турецким коллегой Яшаром Гюлером и обсудил действия турецких сил на территории Сирии. Он заверил коллегу, что Соединенные Штаты находятся в Сирии исключительно для борьбы с «Исламским государством»*, а Турция является одним из ведущих союзников США по НАТО», – добавил представитель Пентагона.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»