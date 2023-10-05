На Белгородчиной система ПВО сбила шесть украинских беспилотников

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в четверг, 5 октября, сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом система ПВО сбила шесть беспилотников украинских неонацистов.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Над Белгородом и Белгородским районом наша система ПВО сбила шесть БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле».

Сегодня минобороны также сообщило, что «около 22.00 и 22.30 мск. была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинских беспилотные летательные аппараты уничтожены над Белгородской областью».

В оборонном ведомстве ранее сообщали об уничтожении над Белгородской областью БПЛА Украины около 11:00.мск

Белгород, Иван Бабурин

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