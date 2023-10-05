Над Белгородской областью система ПВО уничтожила сразу пять беспилотников

Министерство обороны РФ поздно вечером в четверг, 5 октября, сообщило, что в небе над Белгородской областью системы ПВО уничтожили сразу пять украинских беспилотников.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «5 октября около 23.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов над Белгородской областью».

Белгород, Иван Бабурин

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