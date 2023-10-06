Троих жителей Татарстана задержали за поджог релейного шкафа

В Татарстане задержали троих молодых людей, которые подожгли релейный шкаф на Куйбышевской железнодорожной дороге. За это куратор из мессенджера пообещал им по 5 тысяч рублей.

В ночь на 5 октября трое злоумышленников устроили пожар на железнодорожной станции в Бугульме. Оперативники быстро вычислили подозреваемых и задержали их.

Одному из поджигателей совсем недавно исполнилось 16 лет, двум другим – 20 и 21 год. Они заявили, что действовали по распоряжению неизвестного, который связывался с ними через мессенджер. За поджог им должны были заплатить 15 тысяч рублей, но деньги получить они не успели.

Все трое стали фигурантами дела по статье «Террористический акт». Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.

Казань, Зоя Осколкова

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