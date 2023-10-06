В Эквадоре полиция изъяла 14 тонн кокаина, предназначенного для США и Европы

Полиция Эквадора, страны, которая стала логистическим центром незаконного оборота кокаина, в четверг изъяла почти 14 тонн наркотиков, предназначенных для Центральной Америки, США и Европы, сообщили власти.

«В ходе операции «Большой Иерихон 35» в нескольких провинциях страны было проведено 42 обыска, в результате которых были арестованы 28 человек и изъято 13,6 тонны наркотиков», – написал в соцсети X (экс-Twitter) министр внутренних дел Хуан Сапата.

По словам Хуана Сапаты, операция потребовала года расследования и «обмена информацией с Мексикой, Колумбией и Соединенными Штатами». Также были изъяты винтовки, пистолеты-пулеметы и пистолеты. В ходе предыдущих рейдов были арестованы еще тридцать три человека, сообщат газета «Фигаро».

Обыски прошли в восьми из 24 провинций страны, где наблюдается неконтролируемый рост наркотрафика и криминального насилия.

Отметим, что с 2021 года в стране изъято более 500 тонн наркотиков, увеличилось количество убийств. В период с 2018 по 2022 год количество убийств выросло в четыре раза и достигло рекордного уровня – 26 на 100 000 жителей. По оценкам экспертов, в текущем году количество насильственных смертей составит 40.

По данным полиции, расформированная банда имела «международные связи» и включала в себя эквадорцев, колумбийцев и венесуэльцев, занимавшихся контрабандой «алкалоидных веществ из Колумбии».

Наркотики, помещенные в контейнеры в портах, пересекали Тихий океан на лодках из провинций Манаби (юго-запад) и Эсмеральдас (северо-восток, на границе с Колумбией).

Расположенный между Колумбией и Перу, основными мировыми производителями кокаина, Эквадор стал экспортером наркотиков благодаря своему привилегированному положению в Тихом океане.

Москва, Елена Васильева

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