Животные, провозимые контрабандой, выбрались из чемоданов и бродили по салону самолета

Сотрудник аэропорта Бангкока был отстранен от работы после того, как в среду два человека сели на самолет, направлявшийся на Тайвань, провозя 30 диких животных в чемоданах. Некоторые из них сбежали во время полета. Тайские СМИ сообщают, что во время выполнения рейса VZ564 авиакомпании Thai Vietjet Air из Бангкока в Тайбэй пассажиры заметили в салоне бродящих четвероногих, в том числе выдру.

Тайваньские власти объявили в четверг, что они изъяли 28 черепах, двух выдр, сурка и двух неопознанных грызунов, найденных мертвыми после приземления самолета в аэропорту Таоюань. Они добавили, что два человека, подозреваемые в торговле животными, находятся под следствием.

На тайской стороне крупнейший в королевстве аэропорт Суварнабхуми признал человеческую ошибку при прохождении контроля багажа. «После просмотра изображений с камер наблюдения мы обнаружили, что контрабандистами были двое иностранцев, чей багаж прошел через рентгеновский сканер», – отметил менеджер аэропорта.

«Один из сотрудников заподозрил неладное и попросил кого-то еще обыскать багаж. Но он этого не сделал (...) Мы отстранили этого сотрудника и проводим расследование», – говорится в пресс-релизе, распространенном в ночь с четверга на пятницу.

Отметим, что Таиланд является печально известным центром торговли дикими животными, обычно предназначенными для таких крупных рынков, как Вьетнам или Китай, где они используются в нетрадиционной медицине.

Бангкок, Елена Васильева

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