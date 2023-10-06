В Австралии разбился одномоторный самолет

В Австралии потерпел крушение одномоторный самолет Cirrus SR22. Об этом сообщила полиция штата Новый Южный Уэльс.

Самолет упал недалеко от австралийской столицы Канберры через несколько минут после взлета. Воздушное судно этого типа может перевозить до пяти пассажиров.

На данный момент известно об одном погибшем, на место выехали сотрудники экстренных служб и правоохранители. Точное число жертв авиакатастрофы устанавливается.

Также нет сведений о том, что могло стать причиной аварии. Проводится расследование.

Канберра, Зоя Осколкова

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