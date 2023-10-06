В Чечне во время соревнований разбился парашютист

В Чечне погиб участник Кубка России по парашютному спорту Дмитрий Беляев. Об этом сообщает пресс-служба центра воздушной подготовки «Godskay».

Несчастный случай произошел во время финала в дисциплине «купольное пилотирование». По предварительным данным, в процессе выполнения захода на приземление парашютист не рассчитал высоту выполнения маневра и на большой скорости ударился о воду.

На месте находились службы спасения, помощь пострадавшему начали оказывать незамедлительно. К сожалению, травмы спортсмена были настолько серьезными, что врачи не смогли спасти ему жизнь.

Дмитрий Беляев – опытный спортсмен-парашютист, мастер спорта России. На его счету более 3700 прыжков с парашютом.

В финале Кубка России по парашютному спорту на базе Российского университета спецназа в Гудермесе принимают участие около 100 спортсменов из РФ, Белоруссии и Казахстана.

Грозный, Зоя Осколкова

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