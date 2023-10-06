В Якутии автомобиль съехал в реку, два человека погибли

В Якутии автомобиль упал в реку Вилюй. В результате два человека погибли. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Инцидент произошел на временной паромной переправе села Верхневилюйск. Спасатели вытащили «УАЗ» из воды, на тот момент женщина уже не подавала признаков жизни. Мужчина был еще жив, но скончался в реанимации из-за полученных травм.

«Внешних признаков смерти криминального характера в ходе осмотра не обнаружено», – говорится в сообщении.

Вилюйский межрайонный следственный отдел начал процессуальную проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Якутск, Зоя Осколкова

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