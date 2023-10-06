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Суббота, 7 октября 2023, 00:29 мск

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Над Черным морем сбит украинский бесплотник

Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России вечером в пятницу, 6 октября, сообщило, что в десяти километрах от побережья Крыма был уничтожен украинский беспилотник.

В сообщении оборонного ведомство говорится: «6 октября около 22.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по объектам на территории Российской Федерации. Средствами ПВО малого ракетного катера Черноморского флота в 10 км от юго-западного побережья Крымского полуострова был обнаружен и уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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