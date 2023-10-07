МО Израиля заявило, что ХАМАС начал войну против еврейского государства

Министр обороны Иерусалима Йоав Галант заявил, что палестинское радикальное исламистское движение ХАМАС начало войну против еврейского государства.

«ХАМАС допустило серьезную ошибку этим утром и начало войну против Государства Израиль», – приводит слова Галанта пресс-служба МО Израиля. Министр добавил, что Израиль начинает военную операцию в секторе Газа, и объявил широкомасштабный сбор резервистов по всей стране.

Пять человек погибли, около 200 пострадали в результате ракетного обстрела Израиля со стороны Сектора Газа. Порядка 20 серьезно ранены и находятся в больницах в тяжелом состоянии, передает Al Jazeera.

По данным агентства, палестинцы выпустили по территории Израиля около 2200 ракет, а «некоторое число» их ворвалось на израильскую сторону забора на границе Израиля и Газы. Местные аэропорты в центральном и южном Израиле закрыты для гражданского сообщения. Только аэропорт Бен-Гурион продолжает работать, но с повышенными требованиями к безопасности.

Палестинские чиновники сообщили об одном погибшем и нескольких пострадавших при ответном обстреле со стороны Израиля. По их словам, была повреждена больница в секторе Газа.

США объявили, что наблюдают за ситуацией. Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил о солидарности с израильским народом.

«Решительно осуждаем неизбирательные нападения, предпринятые сегодня утром против Израиля и его народа, сеющие террор и насилие против невинных граждан», – написал чиновник в своем блоге.

Иерусалим, Наталья Рязанова

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