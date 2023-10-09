В доме престарелых в Удмуртии три человека скончались, отравившись хлором

В Удмуртии четыре человека отравились парами хлора в доме престарелых. Трое пострадавших скончались. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

ЧП произошло в одном из пансионатов в Ижевске. В отделение токсикологии поступили четыре женщины в возрасте 75, 82, и 95 лет. Медики поставили диагноз «острое отравление парами хлора».

Впоследствии три пострадавших пенсионерки скончались, за жизнь четвертой борются врачи.

В пансионате работают следователи. Возбуждено уголовное дело. По одной из версий, причиной отравления стало то, что 82-летняя постоялица растворила в воде хлорсодержащие таблетки, предназначенные для уборки помещения.

Ижевск, Зоя Осколкова

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