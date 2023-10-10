В Кузбассе из-за пожара в шахте эвакуируют горняков

В Новокузнецке произошел пожар в шахте «Ерунаковская». Более 250 горняков эвакуируются. Об этом сообщили в экстренных службах.

«Поступило сообщение о пожаре на территории шахты «Ерунаковская», шахта остановлена, горняки самостоятельно поднимаются на поверхность», – передает «Интерфакс».

К данному моменту сведений о пострадавших не поступало.

По предварительный данным, причиной пожара могло стать замыкание во внешнем оборудовании, уточнили в оперативном штабе на месте происшествия.

Новокузнецк, Зоя Осколкова

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