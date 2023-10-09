Число израильтян пострадавших в результате атак группировки ХАМАС* превысило две с половиной тысячи человек

Министерство здравоохранения Израиля в понедельник, 9 октября, сообщило, что в результате атак палестинской радикальной группировки ХАМАС* пострадало 2 616 израильтян, – сообщают СМИ.

В сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале израильского минздрава, в частности, говорится: «Минздрав сообщает о 2 616 раненых, не менее 357 из них находятся в тяжелом состоянии. За последние несколько часов в больницы прибыли, по меньшей мере, 578 человек, состояние 157 из них оценивается как критическое».

*Организация признана террористической и запрещена в России

Тель-Авив, Иван Бабурин

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