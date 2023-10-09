МИД РФ: В Израиле погиб россиянин и еще четверо пропали без вести

Посольство России в Тель-Авиве в понедельник, 9 октября, сообщило, что в ходе обострения палестино-израильского конфликта один россиянин числится погибшим, еще четверо считаются пропавшими без вести – передают СМИ.

В сообщении пресс-службы российского дипведомства со ссылкой на израильские списки говорится: «С прискорбием сообщаем, что по состоянию на 18:00 9 октября, по поступившей от израильской стороны информации, один гражданин Российской Федерации числится погибшим. Консульский отдел посольства занимается выяснением всех обстоятельств».

«В предоставленных израильской стороной списках пропавших без вести по-прежнему числятся четверо российских граждан. Находимся в контакте с родственниками людей и оказываем им необходимое содействие. Прилагаем максимум усилий для установления места нахождения пропавших граждан. Продолжаем работать с поступающими обращениями и звонками, оказываем помощь и содействие находящимся в Израиле туристам», – сообщили в посольстве России в Израиле.

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»