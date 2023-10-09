СМИ: ХАМАС* угрожает распространять видео с публичными казнями заложников

Палестинская группировка ХАМАС* в понедельник, 9 октября, заявила, что распространит видеоматериалы с публичной казнью израильских гражданских заложников, если Израиль продолжит атаковать жилые здания, – сообщает телеканал Al Jazeera.

Телеканал распространил видеообращение представителя военного крыла ХАМАС* «Бригады Аль-Кассам»* Абу Убайда, который заявил: «Наш враг не понимает ценности этики, поэтому мы будем разговаривать с ним на его языке. За последние несколько часов мы пострадали из-за вреда, причиненного нашим братьям и сестрам руками фашистских сионистов. Они нацеливались на жилые дома. Поэтому мы решили положить этому конец. С этого часа мы объявляем, что любая израильская атака, будет, к сожалению, встречена публичной казнью израильских гражданских заложников, которые находятся с нами. Нам придется транслировать это в прямом эфире. Мы сожалеем об этом, но ответственность за это мы перекладываем на сионистов. Мяч на вашей стороне. Это последнее предупреждение».

Со своей стороны, согласно сообщению израильской медиакорпорации «Кан», лидер арабской партии РААМ Мансур Аббас обратился к ХАМАС* с просьбой освободить захваченных в плен израильтян.

«Аббас заявил, что действия ХАМАСа и членов других террористических группировок противоречат ценностям ислама», – говорится в сообщении «Кан».

*Организация признана террористической и запрещена в России

Тель-Авив, Иван Бабурин

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