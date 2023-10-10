В Приморье задержали мужчину за шпионаж в пользу Украины

В Приморском крае задержали местного жителя по обвинению в шпионаже в интересах Министерства обороны Украины. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ России.
По данным спецслужбы, мужчина по заданию украинской военной разведки собирал и передавал ее представителю данные об объектах военной инфраструктуры края.
В отношении приморца возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России «Государственная измена», информирует РИА «Новости». Обвиняемый заключен под стражу.
Владивосток, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
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