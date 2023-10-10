У жителя Красноярского края нашли схрон незарегистрированного оружия

В Красноярском крае у жителя нашли незарегистрированное оружие и боеприпасы. Мужчина утверждает, что использует арсенал для защиты от диких зверей.
Правоохранители нагрянули к жителю деревни Чулково. При обыске нашли охолощенный АК-103, гладкоствольное ружье ИЖ-43, а также около 300 патронов разных видов.
Мужчина заявил, что ружья он получил от родственников и использовал их, чтобы защищаться от диких животных, передает «Shot».
В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по статье о незаконном приобретении оружия. Отмечается, что ранее он был судим за незаконную добычу биологических ресурсов.
Красноярск, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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