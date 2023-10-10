В пермской больнице упал лифт с пациентами

В Перми три человека пострадали при падении лифта в больнице. Об этом сообщают местные СМИ.
Инцидент произошел в больнице имени Архангела Михаила и Всех Небесных Сил. В момент падения в лифте находились 14 человек – 12 пациентов, лифтер и санитарка, уточнили изданию 59.ru в региональном минздраве.
Отмечается, что сработала система защиты и лифтовая кабина опустилась на отбойники. В результате три человека получили незначительные травмы. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
В администрации больницы рассказали, что лифт проходил все необходимые освидетельствования, действует договор на его техническое обслуживание. Сейчас лифт исправлен.
Пермь, Зоя Осколкова
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