В пермской больнице упал лифт с пациентами

В Перми три человека пострадали при падении лифта в больнице. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в больнице имени Архангела Михаила и Всех Небесных Сил. В момент падения в лифте находились 14 человек – 12 пациентов, лифтер и санитарка, уточнили изданию 59.ru в региональном минздраве.

Отмечается, что сработала система защиты и лифтовая кабина опустилась на отбойники. В результате три человека получили незначительные травмы. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В администрации больницы рассказали, что лифт проходил все необходимые освидетельствования, действует договор на его техническое обслуживание. Сейчас лифт исправлен.

Пермь, Зоя Осколкова

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