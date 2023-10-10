В Башкирии молодая мать пыталась зарезать 1,5-годовалого сына из-за плача

В Башкирии полуторагодовалый мальчик попал в больницу после нападения пьяной матери. Женщина нанесла сыну несколько ударов ножом из-за того, что тот плакал. В настоящее время несостоявшаяся детоубийца арестована, ей предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетнего. Об этом сообщает республиканское управление Следственного комитета России.

По версии следствия, вечером 7 октября находящаяся в состоянии алкогольного опьянения 22-летняя жительница Белебеевского района, недовольная тем, что ее сожитель ушел из дома со знакомым, а их 1,5-годовалый сын громко плакал, нанесла ребенку не менее трех ударов ножом в живот, а затем «ушла из дома и попросила прохожего вызвать скорую помощь».

Врачи смогли спасти жизнь мальчика. Малыша доставили санавиацией в Республиканскую детскую клиническую больницу в Уфе.

«В настоящее время с обвиняемой проведены первоначальные следственные действия, судом на время расследования ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении ведомства.

В ходе расследования «будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов опеки и попечительства в части полноты проверки и своевременности принятия мер реагирования в отношении неблагополучных родителей», – отметили в СКР.

Уфа, Наталья Петрова

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