Число погибших россиян в Израиле выросло до четырех

Официальный представитель посольства России в Тель-Авиве Марина Рязанова во вторник, 10 октября, сообщила, что по последним данным погибшими числятся четыре россиянина.

Пресс-секретарь российской дипмиссии, в частности, сказала: «С прискорбием сообщаем, что, согласно актуализированным данным израильской стороны по состоянию на 17:00 10 октября, четыре гражданина Российской Федерации, имевшие также гражданство Израиля, числятся погибшими. В настоящее время занимаемся выяснением всех обстоятельств. Пропавшими без вести официально числятся шестеро граждан России. Посольство получает обращения от родственников прибывших ранее в Израиль россиян с просьбами помочь установить их местонахождение».

Напомним, что ранее сообщалось об одном погибшем и четырех пропавших без вести граждан России.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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