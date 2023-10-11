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Среда, 11 октября 2023, 11:08 мск

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Землетрясение силой 3,9 балла тряхнуло Бурятию

Землетрясение магнитудой 3,9 произошло на севере Бурятии. Об этом сообщило региональное управление МЧС со ссылкой на данные сейсмической станции байкальского филиала «Единой геофизической службы РАН».

Удар подземной стихии зафиксирован в 11:27 (06:27 мск) на территории Северо-Байкальского района. Эпицентр находился в 16 км северо-западнее поселка Новый Уоян.

По предварительным данным, толчки ощущались в самом поселке. «Силами администрации формируется группа для обследования социально значимых объектов», – сказано в сообщении.

Улан-Удэ, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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