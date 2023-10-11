Уведомления о похищенных ХАМАСОМ родственниках получили 60 израильских семей

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари в среду, 11 октября, заявил, что похищенными значатся 60 израильских семей, о чем им были переданы уведомления, – сообщают израильские СМИ.
В сообщении пресс-службы ЦАХАЛ говорится: «Сообщение о том, что их родные похищены боевиками и находятся в Газе передано шестидесяти израильским семьям. ЦАХАЛ продолжает усилия по сбору информации о похищенных и продолжит информировать население по этой теме».
Тель-Авив, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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