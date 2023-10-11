В результате атаки украинского дрона пострадали два белгородца

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ночь на 12 октября, сообщил, что в результате падения обломков украинского беспилотника, сбитого системой ПВО, пострадали два человека.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «В Белгородском районе система ПВО сбила БПЛА самолетного типа на подлете к городу. В результате падения обломков произошло возгорание частного жилого дома. Есть двое пострадавших: мужчина и женщина. Бригадой скорой они доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода. Еще два человека, возможно, находятся под завалами. Все оперативные службы работают на месте».

Белгород, Иван Бабурин

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