Пять человек пострадали из-за утечки жидкого алюминия на металлургическом заводе

В Нижегородской области пять человек пострадали из-за утечки жидкого алюминия на заводе металлургической компании. Об этом сообщает трудовая инспекция.

Инцидент произошел в городе Семенов на предприятии «ВолгоСтальПроект». В цехе по изготовлению деталей из технической емкости вытек жидкий алюминий. Работники получили ожоги.

«По уточненной информации, один пострадавший работник получил тяжелый вред здоровью, один средней степени тяжести, у троих работников легкие степени тяжести», – сообщили в инспекции.

Все пострадавшие находятся на лечении в ГБУЗ НО «Семеновская ЦРБ».

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

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