Под Волгоградом в массовой аварии пострадали пять человек

В Волгоградской области произошла авария с участием восьми автомобилей. В результате пострадали пять человек. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Массовое ДТП случилось на мосту через реку Ахтуба, в Среднеахтубинском районе на пятом километре автодороги «Волжский – х. Новенький».

По данным ГИБДД, один водитель не справился с управлением и врезался в отбойник, после чего произошло еще несколько столкновений. Предварительно, причиной аварии могла стать скользкая дорога.

В результате медицинская помощь потребовалась пяти пострадавшим. На месте работают экипажи ДПС и следственно-оперативная группа.

Волгоград, Зоя Осколкова

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