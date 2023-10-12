Ребенок напал с топором на сотрудника полиции в Башкирии

В Башкирии 9-летний мальчик ударил полицейского топором, пытаясь защитить отца-хакера. Ребенок напал на полицейского, когда правоохранители приехали домой к его родителю, что задержать за кражу. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Инцидент случился в селе Родина. 37-летний мужчина удаленно списал с чужой банковской карты 10 тысяч рублей. Полицейские быстро вычислили киберпреступника и приехали к нему домой. Подозреваемый отказался ехать на допрос, схватил на веранде топор и потребовал от оперативников покинуть его участок. Сотрудники полиции скрутили мужчину и обезоружили, но в этот момент сын-третьеклассник подозреваемого обнаружил на веранде второй топор и пошел отбивать отца.

Школьник подбежал к старшему лейтенанту со спины и со всей силой ударил его тупой стороной топора. Отмечается, что в итоге в отделе полиции оказались и отец, и сын.

В больнице у полицейского диагностировали сильный ушиб. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела о применении насилия и оскорблении представителя власти.

Уфа, Наталья Петрова

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