В Якутии самолет вернулся из-за запаха гари в кабине пилотов

В Якутии самолет Ан-24 вернулся в аэропорт вылета из-за запаха гари в кабине пилотов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Полярных авиалиний».

Инцидент произошел 10 октября. Рейс выполнялся по маршруту Белая Гора – Якутск. Сразу после взлета капитан судна сообщил о запахе гари в пилотской кабине. Было принято решение вернуть борт в аэропорт вылета.

Техники проверили самолет, он оказался исправен и сейчас эксплуатируется.

«Проверку по факту проводит Росавиация», – рассказали в авиакомпании.

Якутск, Зоя Осколкова

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