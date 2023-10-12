Херсонский пенсионер погиб при минометном обстреле ВСУ

Пожилой житель Херсонской области погиб во время минометного обстрела региона с правого берега Днепра. Губернатор области Владимир Сальдо отметил, что 83-летний погибший пережил тяготы Великой отечественной войны, но умер от рук нацистов.

«Сегодня от мины, выпущенной боевиками вооружённых формирований киевского режима, в селе Казачьи Лагеря погиб 83-летний мирный житель. Человек, в раннем детстве переживший тяготы и лишения ещё той войны с нацистами, был убит современными последователями нацизма», – написал губернатор в телеграм-канале.

Сальдо подчеркнул, что цели СВО должны быть достигнуты, а Украина – «денацифицирована до белых костей».

Херсон, Наталья Рязанова

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