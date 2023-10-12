Два человека погибли при обстреле ВСУ больницы в Донецке

Два человека погибли и один ранен в результате обстрела украинскими войсками больницы в Кировском районе Донецка. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Под артобстрел попала территория городской больницы №25 в поселке шахты им. Абакумова. В результате погибли сотрудник медучреждения – женщина 1969 года рождения, а также мужчина 1956 года рождения. Ранения получила женщина 1956 года рождения.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин уточнил, что в результате прямого попадания на территорию больницы повреждено остекление здания медицинского учреждения.

Донецк, Наталья Петрова

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