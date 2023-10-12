Аэропорт Оренбурга эвакуировали из-за военнослужащего с гранатой в багаже

Аэропорт Оренбурга имени Ю.А. Гагарина эвакуировали из-за подозрительного предмета в багаже одного из пассажиров. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Накануне вечером сотрудники авиагавани при досмотре нашли у мужчины гранату Ф-1. В аэропорту объявили эвакуацию и вывели 150 сотрудников и пассажиров.

Прибывшие на место взрывотехники установили, что граната – муляж.

Военнослужащий, в сумке которого нашли боеприпас, заявил, что купил гранату у себя в части и вез ее домой в качестве сувенира.

Оренбург, Зоя Осколкова

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