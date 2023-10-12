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Четверг, 12 октября 2023, 16:25 мск

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Израиль ударил по аэропортам Дамаска и Алеппо

Израиль нанес авиаудары по взлетно-посадочным полосам в аэропортах Дамаска и Алеппо, сообщила газета Al Watan.

Обе воздушные гавани приостановили работу из-за повреждения ВПП. Сирийское телевидение подтвердило факт нанесения ударов.

Представители ЦАХАЛа (Армии обороны Израиля) пока не комментируют эти данные. По информации 13-го канала израильского телевидения, после атаки на аэропорты направлявшийся в Сирию иранский самолет, на борту которого якобы находилось оружие, развернулся, передает ТАСС.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Ближний Восток

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