На окраине Брянска взорвался подавленный системой РЭБ украинский беспилотник

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в четверг, 12 октября, заявил, что украинский беспилотник, подавленный системой РЭБ взорвался при падении.
В своем Telegram-канале Богомаз написал: «Украинские террористы предприняли попытку атаки с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен на окраине города Брянска силами РЭБ. При падении беспилотника произошла детонация взрывного устройства. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные и экстренные службы».
Брянск, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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