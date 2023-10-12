Против Арестовича* в Киеве возбудили уголовное дело

Депутат Верховной рады Украины Инна Совсун в четверг, 12 октября, заявила, что по ее заявлению против бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича* полиция завела уголовное дело, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Совсун написала: «Сегодня я получила ответ от полиции о начале досудебного расследования. Также я имею ответ от генпрокурора, что дело передали в Киевскую городскую прокуратуру».

Ранее Совсун сообщала, что подала на Арестовича* жалобу за то, что на своих закрытых «психологических семинарах» он якобы назвал женщин «существами, которых хочется душить».

*Физлицо признано в России экстремистом и террористом

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»