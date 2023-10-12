Здравоохранение в секторе Газа на грани коллапса

Представитель министерства здравоохранения сектора Газа Ашраф Кудра в четверг, 12 октября, заявил, что система медобеспечения в анклаве из-за непрекращающихся израильских обстрелов находится на грани коллапса и не справляется с числом пострадавших, – сообщает телеканал Al Mayadeen.

В интервью телеканалу Ашраф Кудра сказал: «Система здравоохранения в Газе стремительно приближается к коллапсу. Медицинскую помощь в больницах сектора могут прекратить оказывать через несколько часов. Рост числа раненых превышает возможности действующих операционных залов, отделения интенсивной терапии больше не могут принимать новых пациентов».

Рамалла, Иван Бабурин

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