Воспитателей детсада в Новосибирске обвинили в истязании более 10 детей

В Новосибирске следователи предъявили обвинение двум воспитателям частного детского сада в истязании более 10 детей. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Согласно данным следствия, в июле 2023 года педагоги систематически избивали воспитанников и применяли к ним «иные насильственные действия». «От противоправных действий пострадали более 10 воспитанников частного дошкольного учреждения», – отметили в СКР.

В настоящее время воспитатели задержаны. Им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним) и пп. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух и более лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего).

Следствие готовит ходатайство в суд об избрании для обвиняемых меры пресечения.

Ранее следственные органы предъявили обвинение заведующей детского сада в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Новосибирск, Наталья Петрова

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