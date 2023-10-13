Из-за низкого уровня воды в Каспийском море возникли риски для судоходства

В Каспийском море могут произойти инциденты с судами из-за низкого уровня воды. Об этом предупредили ученые из Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
По словам специалистов, вероятность ЧП на воде повышена на этой неделе, передает «Говорит Москва».
«Показатели продолжают держаться ниже неблагоприятной отметки в Дагестане на Среднем Каспии у Махачкалы», – говорится в сообщении ВНИИ ГОЧС.
При этом общая гидрологическая обстановка на территории России соответствует сезонным нормам.
Махачкала, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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