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Пятница, 13 октября 2023, 12:26 мск

Новости Скандалы и происшествия

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Из-за низкого уровня воды в Каспийском море возникли риски для судоходства

В Каспийском море могут произойти инциденты с судами из-за низкого уровня воды. Об этом предупредили ученые из Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

По словам специалистов, вероятность ЧП на воде повышена на этой неделе, передает «Говорит Москва».

«Показатели продолжают держаться ниже неблагоприятной отметки в Дагестане на Среднем Каспии у Махачкалы», – говорится в сообщении ВНИИ ГОЧС.

При этом общая гидрологическая обстановка на территории России соответствует сезонным нормам.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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