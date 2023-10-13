В башкирском селе на женщину напала медведица

В Башкирии женщина пострадала от нападения медведя. Животное вместе с детенышем забрело в село.

Столкновение с диким зверем произошло в населенном пункте Петровское. Жительница гуляла недалеко от пожарной части в центре села, когда ей навстречу выбежала медведица с медвежонком.

Хищница атаковала женщину, по всей видимости, предполагая, что та угрожает ее потомству.

В результате пострадавшая была госпитализирована с ранами спины и сломанной рукой. В настоящее время состояние пациентки медики оценивают как тяжелое.

Уфа, Зоя Осколкова

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