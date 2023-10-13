Пиранья откусила ребенку палец под Омском

Пиранья откусила годовалому ребенку фалангу пальца в Кормиловском районе Омской области. Прокуратура проводит проверку инцидента, рассказали в областном ведомстве.

Супруги-омичи купили живую пиранью для аквариума. Утром 10 октября их годовалый сын решил познакомиться с рыбкой поближе и сунул руку в воду. Хищная рыба тут же откусила ему фалангу пальца. Ребенок находился дома с отцом, но тот ничего не успел сделать, кроме как вызвать скорую.

«Мальчик госпитализирован. Организована проверка. Взята на контроль доследственная проверка по факту случившегося, в ходе которой будет дана уголовно-правовая оценка действиям родителей ребенка в части исполнения обязанностей по воспитанию», – отметили в прокуратуре.

Омск, Наталья Рязанова

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