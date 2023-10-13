ВОЗ: В результате ударов Израиля по Газе погибли 11 медработников и еще 16 были ранены

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Жазаревич в пятницу, 13 октября, на брифинге в Женеве заявил, что в результате ударов Израиля по Газе, начиная с 7 октября, погибли 11 медработников и еще 16 поучили ранения, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами представитель ВОЗ сказал: «С начала нынешнего наступления в секторе Газа было совершено 34 нападения на объекты здравоохранения, в результате чего 11 дежурных медицинских работников погибли, 16 получили ранения. Кроме того, были повреждены 20 машин неотложной помощи и 19 медицинских учреждений. Серьезный ущерб был нанесен Центру чрезвычайных операций в Газе, работающему при поддержке ВОЗ. Из семи основных больниц в Газе частично функционируют лишь шесть, а больница Бейт-Ханун на севере не функционирует из-за авиаударов по ее окрестностям, в результате которых ей и прилегающим дорогам был нанесен ущерб».

«В секторе Газа система здравоохранения находится на грани краха. Если в условиях полной блокады в сектор Газа не удастся срочно доставить топливо, воду, продовольствие и жизненно необходимые медицинские и гуманитарные товары, времени для предотвращения гуманитарной катастрофы не остается все», – подчеркнул Жазаревич.

Женева, Иван Бабурин

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