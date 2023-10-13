Режим террористической угрозы введен во Франции

Премьер-министр Франции Элизабет Борн после совещания в Елисейском дворце под председательством президента Эмманюэля Макрона , в пятницу, 13 октября, объявила о введении в стране режима «террористическая угроза» в связи с нападением на лицей, где погиб учитель, а также из-за кризиса в Израиле, – передает агентство AFP.

Агентство со ссылкой на офис премьер-министра сообщает: «Премьер-министр объявила о решении повысить уровень готовности плана Vigipirate до «террористическая угроза».

«Уровень «террористическая угроза» является максимальным из трех, предусмотренных действующим антитеррористическим планом Vigipirate, и вводится сразу после нападения, а также если в стране находится террористическая группа, местоположение которой не установлено», – сообщает агентство.

Париж, Иван Бабурин

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