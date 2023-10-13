В Тель-Авиве задержаны журналисты BBC

Телеканал BBC в пятницу, 13 октября, заявил, что в Тель-Авиве полиция Израиля под угрозой применения оружия задержала журналистов британской государственной телекомпании.

В сообщении, опубликованном на сайте BBC, говорится: «Журналисты BBC, освещающие атаку на Израиль после того, как их остановила полиция в городе Тель-Авив, были задержаны под дулами оружий. При этом, съемочная группа передвигалась на автомобиле, маркированном эмблемой «TV» из красной клейкой ленты».

«Журналистов остановили полицейские, вытащили из машины, досмотрели и задержали, несмотря на то, что они представились и предъявили документы. Одного из корреспондентов, который попытался снять задержание на телефон, полицейский ударил по шее и выбил смартфон из рук. Телеканал обратился в израильскую полицию за разъяснениями», – сообщает британская государственная телекомпания BBC.

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»