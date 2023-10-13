Журналистка CNN извинилась за репортаж о «40 обезглавленных младенцах»

Журналистка CNN Сара Сиднер в пятницу, 13 октября, принесла публичные извинения за свой онлайн-репортаж о «40 убитых и обезглавленных младенцах» боевиками движения ХАМАС во время нападения на Израиль, – сообщают СМИ.

В своем аккаунте в соцсети X (экс-Twitter) Сиднер написала: «Вчера в офисе премьер-министра Израиля сообщили, что они подтверждают, что ХАМАС отрезал головы детям. Но сегодня израильские власти говорят, что они НЕ МОГУТ подтвердить информацию об обезглавленных детях. Впредь мне нужно быть осторожнее с формулировками и я приношу извинения. Мою съемочную группу ввели в заблуждение, но в своем репортаже я отметила, что ХАМАС отрицал эти действия».

Следует отметить, что ранее ведущая Sky News, во время эфира, посвященного репортажу журналистки CNN Сары Сиднер, заявила, что «Израиль трижды просили привести убедительные факты, но они не предоставили никаких доказательств об обезглавливании детей боевиками ХАМАС».

«Все началось с журналистки CNN, находившейся на месте событий, которой израильские солдаты сообщили, что, якобы, 40 детей были убиты и обезглавлены. Действительно ужасно! Но, нам не предоставили доказательств произошедшего. Мы трижды просили Израиль предоставить нам доказательства утверждений об обезглавливании детей ХАМАС, но они ничего не предоставили», – сказала ведущая Sky News в эфире.

Вашингтон, Иван Бабурин

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