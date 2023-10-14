Самолет SSJ-100 аварийно сел во Владивостоке из-за поломки двигателя

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), выполнявший рейс Владивосток – Чита, совершил аварийную посадку в аэропорту вылета из-за неисправности левого двигателя. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Посадка самолета прошла благополучно. Пострадавших нет», – отметили в ведомстве.

В настоящий момент специалисты выясняют причины технической неисправности.

Проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Владивосток, Наталья Петрова

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