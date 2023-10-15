Российский Су-27 прогнал американский дрон-разведчик над Черным морем

Истребитель Су-27 не допустил нарушения российской госграницы разведывательным американским беспилотником RQ-4B Global Hawk над Черным морем. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, 15 октября российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе России воздушная цель.

Для опознавания цели и недопущения нарушения госграницы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипажем цель идентифицирована как разведывательный беспилотник RQ-4B Global Howk ВВС США.

При приближении Су-27 иностранный БПЛА выполнил разворот от госграницы РФ.

«Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», – отметили в Минобороны.

Москва, Наталья Петрова

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