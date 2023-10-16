В США 71-летний мужчина зарезал семилетнего ребенка, потому что он – мусульманин

В США 71-летний мужчина совершил жестокое убийство семилетнего ребенка. Мальчик получил 26 ударов ножом и скончался в больнице. Его 32-летняя мать, также пострадавшая от нападения, выживет – сообщает офис шерифа округа Уилл в штате Иллинойс. Полиция характеризует происходящее как «отвратительное преступление».

«Следователи смогли установить, что две жертвы этого жестокого нападения стали мишенью подозреваемого, потому что они мусульмане, а также из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке с участием ХАМАС и израильтян», – говорится в заявлении, в котором уточняется, что убийство произошло место примерно в 64 километрах к западу от Чикаго.

В заявлении, опубликованном в воскресенье, президент США Джо Байден подтвердил, что женщина была матерью мальчика, и сказал, что их «палестинская мусульманская семья приехала в Америку в поисках того, что мы все ищем: убежища, чтобы жить, учиться и молиться в мире». «Этому ужасному акту ненависти нет места в Америке, и он противоречит нашим фундаментальным ценностям: свободе молиться без страха, свободе верить и свободе быть», – добавил американский президент.

По данным офиса шерифа, матери удалось позвонить в службу 911, отбиваясь от нападавшего, 71-летнего Джозефа Чубы. В ходе вскрытия из живота ребенка извлекли зазубренный военный нож с лезвием длиной 15 см.

Когда на место нападения прибыла полиция, они обнаружили Джозефа Чубу сидящим возле входа в дом, где произошло нападение, с рваной раной на лбу. Его доставили в больницу для лечения, после чего ему предъявили обвинения в убийстве, покушении на убийство и двух преступлениях на почве ненависти. «Полицейские обнаружили двух жертв внутри дома, в спальне. У обеих жертв были множественные ножевые ранения груди, туловища и верхних конечностей», – говорится в заявлении шерифа.

Глава чикагского офиса Совета по американо-исламским отношениям (CAIR) Ахмед Рехаб сообщил журналистам, что нападавший постучал в двери жертв и сначала пытался задушить женщину, говоря ей: «Вы, мусульмане, должны умереть».

Война между Израилем и ХАМАС, в результате которой погибли тысячи людей с обеих сторон, в основном мирных жителей, была спровоцирована кровавым и беспрецедентным нападением ХАМАС 7 октября на израильскую территорию в секторе Газа, находящуюся под контролем палестинского исламистского движения.

Москва, Елена Васильева

© 2023, РИА «Новый День»