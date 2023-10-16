Семья Шнуровых подозревает личную помощницу в краже 5,5 млн рублей с карты и из кладовки

Семья Шнуровых заподозрила свою помощницу в краже 5,5 млн рублей и обратилась в московскую полицию. Материалы уголовного дела переданы в прокуратуру для утверждения обвинения, сообщает БФМ. В них утверждается, что 32-летняя Анастасия Кулигина могла быть причастна к краже денег с банковской карты супруги лидера группы «Ленинград» – Ольги, а также из кладовки московской квартиры музыканта, пишет газета «Коммерсантъ». По данным издания, ранее Анастасия Кулигина работала на телеканале RTVI, где Шнуров был главным продюсером. Затем стала личной помощницей музыканта.

Сам факт кражи вскрылся случайно. Осенью 2022 года четвертая жена шоумена Ольга Шнурова заметила, что вместо 150 тысяч рублей (эта сумма предназначалась для покупки трех бутылок вина) помощница перевела себе на карту 180 тысяч. Проверив все транзакции, супруга Шнурова написала заявление в полицию. Изначально, по ее подсчетам, помощница могла украсть у семьи 11 млн, а также 3,5 млн рублей из кладовки артиста. В материалах проверки сказано, порядка 9 млн из указанной суммы были потрачены обосновано, оставшиеся два миллиона помощница признала. Что касается кражи их кладовки, то это девушка отрицает.

Уголовное дело было возбуждено о краже в особо крупном размере, предполагающей до десяти лет заключения. Женщина задержана и отправлена под домашний арест.

Москва, Елена Васильева

© 2023, РИА «Новый День»